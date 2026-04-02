New York: scambi al rialzo per Centene
(Teleborsa) - Avanza l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che guadagna bene, con una variazione del 3,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Centene ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 35,54 USD. Primo supporto individuato a 34,14. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 36,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```