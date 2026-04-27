New York: balza in avanti Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Palo Alto Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Palo Alto Networks rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Palo Alto Networks mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 185,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 178,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 192,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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