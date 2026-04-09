Pesante sul mercato di New York Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che tratta in perdita del 4,89% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palo Alto Networks , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, Palo Alto Networks è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 171,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 161,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 181,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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