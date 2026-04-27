New York: brillante l'andamento di GE Healthcare Technologies
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di GE Healthcare Technologies è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per GE Healthcare Technologies, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 69,33 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 71,15 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 68,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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