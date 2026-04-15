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Uber Technologies, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Uber Technologies, prevale lo scenario rialzista a New York
Brillante rialzo per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,54%.
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