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/ Uber Technologies, prevale lo scenario rialzista a New York
Uber Technologies, prevale lo scenario rialzista a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 20.00
Brillante rialzo per la
piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,54%.
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