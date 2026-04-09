Milano
17:35
47.328
+0,50%
Nasdaq
18:15
25.037
+0,54%
Dow Jones
18:15
48.154
+0,51%
Londra
17:35
10.603
-0,05%
Francoforte
17:35
23.807
-1,14%
Giovedì 9 Aprile 2026, ore 18.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Crolla a New York Palantir Technologies
Crolla a New York Palantir Technologies
Migliori e peggiori
,
In breve
09 aprile 2026 - 18.00
Si muove in perdita la
società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,78% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: rosso per Palantir Technologies
New York: accelera Palantir Technologies
In evidenza Palantir Technologies sul listino di New York
New York: brillante l'andamento di Palantir Technologies
Argomenti trattati
New York
(509)
Titoli e Indici
Palantir Technologies
-6,69%
Altre notizie
New York: calo per Palantir Technologies
New York: prevalgono le vendite su Palantir Technologies
New York: nuovo spunto rialzista per Palantir Technologies
New York: su di giri Palantir Technologies
New York: mette il turbo Palantir Technologies
Crolla a New York Micron Technology
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto