Si muove in ribasso GE Healthcare Technologies a New York

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico , che perde terreno, mostrando una discesa del 12,32%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GE Healthcare Technologies , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di GE Healthcare Technologies si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 58,84 USD. Prima resistenza a 62,09. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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