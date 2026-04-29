Si muove in ribasso GE Healthcare Technologies a New York
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che perde terreno, mostrando una discesa del 12,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GE Healthcare Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di GE Healthcare Technologies si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 58,84 USD. Prima resistenza a 62,09. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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