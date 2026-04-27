New York: positiva la giornata per Datadog
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che avanza bene del 2,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Datadog più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 135,1 USD. Primo supporto visto a 129,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 126,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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