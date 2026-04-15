New York: in forte denaro Datadog

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,31%.



La tendenza ad una settimana di Datadog è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Datadog rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 121,2 USD, mentre i supporti sono stimati a 114,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 128,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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