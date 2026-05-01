New York: in forte denaro Datadog

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datadog evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datadog rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Datadog mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 142 USD. Rischio di discesa fino a 137,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 146,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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