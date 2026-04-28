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/ A New York corre Nucor
A New York corre Nucor
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 18.00
Prepotente rialzo per il
produttore statunitense di acciaio
, che mostra una salita bruciante del 4,23% sui valori precedenti.
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