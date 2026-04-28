Milano 17:35
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Nasdaq 21:15
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Dow Jones 21:15
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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A New York corre Nucor

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Nucor
Prepotente rialzo per il produttore statunitense di acciaio, che mostra una salita bruciante del 4,23% sui valori precedenti.
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