Milano 12:16
48.176 +1,05%
Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 12:16
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Appiattita la performance del Dow Jones 30, che porta a casa un modesto -0,13%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 49.388,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 49.048,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 48.928,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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