Energia, ENEA e Fratello Sole: nuove linee guida a sostegno del Terzo Settore

(Teleborsa) - ENEA parteciperà a "Ogni watt, ogni goccia. Il valore sociale dell'efficienza" organizzato da Fratello Sole come evento finale del progetto “Linee Guida per la gestione dell’acqua e dell’energia nel Terzo Settore”.



Il progetto, finanziato nell’ambito del “Bando PROJECT 4.0 per proposte di progetti di ricerca da svolgersi nel biennio 2022 – 2023” della Fondazione AMGA, ha avuto come obiettivo l’aggiornamento delle Linee Guida sul tema dell’energia (la prima versione è stata pubblicata nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione ENEA-Fratello Sole a fine 2021) e la realizzazione di Linee Guida sul tema delle risorse idriche per le organizzazioni del Terzo Settore.



L’evento - rivolto anche ai professionisti interessati ad accrescere le proprie competenze in merito ai principali interventi di riqualificazione energetica e di risparmio idrico nel mondo del non profit - intende fornire a chi opera in questi contesti strumenti concreti per affrontare e risolvere i problemi energetici ed idrici dal punto di vista tecnico, finanziario e comportamentale, migliorando la qualità della vita delle persone che sono chiamate quotidianamente ad assistere. Saranno presentate le due Linee Guida (Energia ed Acqua) in grado di fornire approcci, buone pratiche e competenze specifiche, assieme a una serie di soluzioni approfondite, verificate e condivise nel corso del progetto.



Oltre a Fratello Sole ed ENEA, il progetto vede coinvolta la società indipendente italiana REF.

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