MEDREG: Presidency Board a Roma

Livio de Santoli assume ufficialmente la carica di Vicepresidente Permanente italiano

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi a Roma il Presidency Board di MEDREG (Mediterranean Energy Regulators), l’associazione che riunisce 29 autorità di regolazione energetica di 23 Paesi del bacino mediterraneo e dell’Unione Europea. L’incontro ha visto l’insediamento ufficiale del nuovo Vicepresidente Permanente italiano, Livio de Santoli, componente del Collegio di ARERA.



Durante i lavori, è stato ribadito il ruolo strategico di MEDREG quale luogo centrale per la convergenza regolatoria, la stabilità dei mercati e il dialogo tra le istituzioni dei Paesi del bacino mediterraneo. L’incontro ha evidenziato l’importanza della cooperazione regionale in un contesto caratterizzato da sfide comuni legate ai flussi energetici globali e alla transizione verso le energie rinnovabili.



In questo contesto, ARERA ha confermato il proprio impegno nella collaborazione con MEDREG e l’intenzione di intensificare le attività di training e capacity building. L’Autorità, che vuole rafforzare il suo ruolo in MEDREG, metterà a disposizione dei Paesi partner le proprie competenze nel settore della regolazione energetica, supportando lo sviluppo delle capacità istituzionali dei regolatori mediterranei.

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