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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 541,34 punti.
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