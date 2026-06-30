Milano 17:35
51.682 +1,01%
Nasdaq 17:52
30.173 +1,34%
Dow Jones 17:52
52.261 +0,15%
Londra 17:35
10.497 +0,12%
Francoforte 17:35
24.996 +1,50%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro continua la giornata in aumento dello 0,83%.
Condividi
```