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Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Insurance
Si muove al ribasso il comparto assicurativo dell'Area Euro, che perde lo 0,43%, scambiando a 547,35 punti.
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