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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Insurance
Piccolo scatto in avanti per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che arriva a 551 punti.
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