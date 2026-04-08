Monolithic Power Systems, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,10%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monolithic Power Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Monolithic Power Systems sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.332,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.271,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.392,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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