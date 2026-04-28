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New York: positiva la giornata per S&P Global

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per S&P Global
Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nei servizi di informazione finanziaria per investitori, in guadagno del 3,26% sui valori precedenti.
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