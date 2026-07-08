Global Payments, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,13%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Global Payments rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Global Payments è in rafforzamento con area di resistenza vista a 75,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,04. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 80,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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