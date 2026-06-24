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Coinbase Global scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Coinbase Global scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che passa di mano in perdita del 5,96%.
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