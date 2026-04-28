New York: profondo rosso per Pentair

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua , che mostra un -8,9%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pentair , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Pentair è in rafforzamento con area di resistenza vista a 88,15 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,66. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 94,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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