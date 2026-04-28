New York: rally per Centene

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,15%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Centene rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Centene è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,84. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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