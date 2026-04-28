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/ Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes
Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 09.50
Rosso per la
società di software francese
, che sta segnando un calo del 2,45%.
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