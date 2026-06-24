Milano 12:51
51.801 -0,43%
Nasdaq 23-giu
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Dow Jones 23-giu
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Londra 12:51
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Francoforte 12:51
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Parigi: scambi negativi per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per EssilorLuxottica
Sottotono il gruppo di occhialeria, che passa di mano con un calo del 2,11%.
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