Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri

(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo , che tratta con una perdita del 2,13%.



Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Fincantieri mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,85 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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