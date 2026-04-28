Milano 12:28
48.246 +1,20%
Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 12:28
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Francoforte 12:28
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Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri
Si muove verso il basso il principale complesso cantieristico al mondo, con una flessione dell'1,96%.
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