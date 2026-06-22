Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri
(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Fincantieri è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,41 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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