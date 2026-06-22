Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Fincantieri è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,41 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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