Piazza Affari: positiva la giornata per MARR

(Teleborsa) - Bene la società alimentare , con un rialzo dell'1,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MARR rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del distributore di alimenti . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,607 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,407. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,283.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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