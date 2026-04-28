Piazza Affari: risultato positivo per Cementir
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società cementiera, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del gruppo cementiero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,47 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,84. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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