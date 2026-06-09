In evidenza Cementir sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società cementiera , che tratta in rialzo del 6,02%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cementir più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del gruppo cementiero evidenzia un declino dei corsi verso area 13,66 Euro con prima area di resistenza vista a 15,06. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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