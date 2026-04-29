Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Performance infelice per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 28 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.883 con primo supporto visto a 5.813. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.789.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)