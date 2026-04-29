Milano 11:07
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:07
10.269 -0,62%
Francoforte 11:07
23.968 -0,21%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Performance infelice per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 28 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.883 con primo supporto visto a 5.813. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.789.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```