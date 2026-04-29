Milano 11:11
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Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:11
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Francoforte 11:10
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Cambi: euro a 186,784 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,784 yen alle 08:30
Euro a 186,784 sullo yen alle 08:30.
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