Eventi e scadenze del 10 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 10/04/2026

Appuntamenti:

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Praga - Visita Ufficiale nella Repubblica Ceca del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 09/04/2026 a venerdì 10/04/2026)

Altagamma - ICONS OF ITALY - Iniziativa volta a valorizzare la manifattura e l'heritage delle imprese culturali e creative italiane. L'evento, in programma a New York, coinvolge 56 brand soci di Altagamma e 43 negozi delle Imprese Altagamma, trasformando la città in una vetrina del Made in Italy. Si inserisce nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (da giovedì 09/04/2026 a sabato 11/04/2026)

1° Festival dell'Ascolto - Palazzo Mazzoni, Roma - Evento organizzato dal Ministero del Lavoro con INPS, UNICEF e Agenzia Italiana per la Gioventù, dedicato agli studenti delle scuole. Previsti gli interventi, tra gli altri, del Direttore generale INPS, Valeria Vittimberga, dell Ministro del Lavoro, Marina Calderone, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella e del Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci (da giovedì 09/04/2026 a venerdì 10/04/2026)

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Banche e moneta: serie nazionali

Vinitaly and the City - Vinitaly and The City è il fuori salone di Vinitaly, un evento di Veronafiere diffuso nel centro storico di Verona dedicato ai wine-lover, con circa 70 appuntamenti tra degustazioni, masterclass, visite guidate, talk e intrattenimento musicale (da venerdì 10/04/2026 a domenica 12/04/2026)

09:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Auditorium della Tecnica di Confindustria, viale Umberto Tupini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Made in Italy Day: Le Competenze come motore di innovazione e identità" organizzato da Made in Italy Community

11:00 - Autogrill - Presentazione di Origini Edition - Sede di FIPE-Confcommercio, Roma - Nuovo progetto di Autogrill lanciato in collaborazione con Fondazione Qualivita che mette al centro le produzioni DOP e IGP, realizzato con il sostegno del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e di FIPE

11:00 - INPS - Udienza con il Papa - L'INPS parteciperà all'udienza con il Santo Padre. Prenderanno parte alla cerimonia il Presidente dell'Istituto Gabriele Fava e il Direttore generale

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Destination Italia - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

GENERALFINANCE - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025. Destinazione utile dell’esercizio 2025. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Indel B - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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