USA, ADP: a marzo occupazione settore privato aumenta di 62 mila unità, battute le attese

(Teleborsa) - Crescono oltre le attese i posti di lavoro nel settore privato statunitense a marzo 2026. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 62 mila posti di lavoro, dopo i +66 mila del mese precedente (rivisto da 63mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 41 mila unità.



È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.



L'andamento è stato sostenuto dall'aumento del settore dei servizi (+32 mila) e delle costruzioni (+30.000), con un calo nel manifatturiero (-11 mila). In particolare, nel settore servizi, il maggior numero di posti di lavoro è stato creato nei comparti educazione/servizi sanitari (+58 mila), seguito da Information (+16 mila), altri servizi (+4 mila), servizi finanziari (+4 mila) e Leisure/hospitality (+7 mila), che hanno più che compensato il calo nel segmento Trade/transportation/utilities (-58 mila).



A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato il maggiore incremento di posti di lavoro, pari a 85 mila unità, l'industria di grandi dimensioni ha visto un calo di 4 mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un calo di 20 mila unità.

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