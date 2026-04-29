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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Insurance
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29 aprile 2026 - 10.00
Il
Comparto assicurativo dell'Area Euro
perde l'1,41%, continuando la seduta a 534,03 punti.
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