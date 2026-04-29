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Francoforte: performance negativa per Hannover Rueck
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 13.00
Rosso per la
principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, che sta segnando un calo del 2,33%.
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