Milano 15:26
52.024 -0,82%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:26
10.561 -0,99%
Francoforte 15:26
25.011 -1,78%

Francoforte: in perdita Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in perdita Zalando
Retrocede molto la società che vende calzature e moda online, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,58%.
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