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A Francoforte, forte ascesa per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte, forte ascesa per Infineon
Ottima performance per la compagnia hi-tech tedesca, che scambia in rialzo del 4,82%.
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