Milano 14:17
52.519 +0,16%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
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Londra 14:18
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Francoforte 14:17
24.875 -0,14%

Francoforte: performance negativa per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Volkswagen AG Pref
Rosso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che sta segnando un calo del 2,03%.
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