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Francoforte: performance negativa per Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Porsche Automobil Holding
Retrocede la holding impegnata nel settore automobilistico, con un ribasso del 2,93%.
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