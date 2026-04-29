Milano 11:13
47.852 -0,39%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:13
10.273 -0,58%
Francoforte 11:13
23.990 -0,12%

Francoforte: performance negativa per Talanx

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Talanx
Retrocede Talanx, con un ribasso dell'1,82%.
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