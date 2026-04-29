Milano 11:13
47.852 -0,39%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:13
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Francoforte 11:13
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Francoforte: scambi negativi per Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Fraport
Composto ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, in flessione del 3,17% sui valori precedenti.
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