Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore dell'aeroporto di Francoforte , con una flessione del 2,71%.



Il trend di Fraport mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Fraport è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 74,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 73,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 75,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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