Milano 11:03
51.581 -1,67%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 11:03
10.499 -1,56%
Francoforte 11:03
24.884 -2,28%

Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con una flessione del 2,71%.

Il trend di Fraport mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Fraport è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 74,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 73,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 75,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```