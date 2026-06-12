Francoforte: scatto rialzista per Fraport
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che mostra una salita bruciante del 5,48% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Fraport suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 69,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 70,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 68,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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