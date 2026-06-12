Francoforte: scatto rialzista per Fraport

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che mostra una salita bruciante del 5,48% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Fraport suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 69,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 70,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 68,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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