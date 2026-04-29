Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Wohnen
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società immobiliare, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Wohnen rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gruppo immobiliare tedesco, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,43 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,81 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 19,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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