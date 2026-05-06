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Francoforte: si concentrano le vendite su RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su RWE
Rosso per la compagnia energetica tedesca, che sta segnando un calo del 2,99%.
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