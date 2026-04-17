Milano
12:33
48.355
+0,68%
Nasdaq
16-apr
26.333
0,00%
Dow Jones
16-apr
48.579
+0,24%
Londra
12:33
10.566
-0,22%
Francoforte
12:32
24.309
+0,64%
Venerdì 17 Aprile 2026, ore 12.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Boerse
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Boerse
Migliori e peggiori
,
In breve
17 aprile 2026 - 09.50
Apprezzabile rialzo per la
società che gestisce la borsa di Francoforte
, in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: giornata depressa per Deutsche Boerse
Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Boerse
Francoforte: rosso per Deutsche Boerse
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Post
Argomenti trattati
Francoforte
(387)
Titoli e Indici
Deutsche Boerse
+2,50%
Altre notizie
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
Deutsche Borse, turnover di 208,48 miliardi di euro a marzo trainato da SAP
Deutsche Borse acquisisce partecipazione in Kraken per 200 milioni di dollari
Francoforte: nuovo spunto rialzista per RWE
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bayer
Francoforte: performance negativa per Deutsche Telekom
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto