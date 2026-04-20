Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , in flessione del 2,88% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Fraport è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Fraport è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 75,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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