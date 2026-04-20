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Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Fraport è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Fraport è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 75,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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